GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 10:40
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 9.093 % 0,000442 % 0,005637 % 1.274,62496
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 82.501,85 % 0,01774 % 0,051147 % 288,314605
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 990 % 0,03 % 0,000614 % 2,045847
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.977,99 % 0,03 % 0,003086 % 10,287083
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 44,52 % 0,03 % 0,000028 % 0,092001
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 6.918,93 % 0,03 % 0,004289 % 14,297877
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 14.783,6 % 0,03 % 0,009165 % 30,550386
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.965,08 % 0,03 % 0,010518 % 35,05835
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.367,11 % 0,03 % 0,003947 % 13,1576
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29.073,56 % 0,03 % 0,018024 % 60,08026
ING Menkul Değerler A.Ş. 12.654,94 % 0,025 % 0,007845 % 31,381317
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.861,66 % 0,03 % 0,014793 % 49,310099
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993321
BIST