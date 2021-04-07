GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
07.04.2021 11:55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş tarafından Koç Finansman A.Ş. 'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA-(tur)'dan 'AA(tur)'a yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924144
BIST
14:431.405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,09
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|: 1.421
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En Düşük
1.402
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|Önceki Kapanış
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8,2136
En Düşük
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14:439,7323
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|: 456,03
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459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:43
|CEOEM
|6,60
|44.433.821
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|129.998
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.911.731
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.561.401
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.213.732
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.630.546
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|858.728.864
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,30
|750.961.057
|% 2,20
|
|THYAO
|12,83
|596.770.057
|% 0,55
|
|GARAN
|6,74
|593.682.088
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,44
|562.734.666
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,97
|858.728.864
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,16
|259.615.764
|% -0,92
|
|IHLGM
|1,15
|108.769.741
|% 1,77
|
|TSKB
|1,38
|128.526.898
|% 0,00
|
|GARAN
|6,74
|593.682.088
|% -0,74
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1750
|8,1772
|% 0,60
|
|Euro
|9,7213
|9,7323
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2774
|11,3339
|% 0,58
|
|Frank
|8,7715
|8,8244
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1747
|2,1856
|% 0,57
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-8,71
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|0,40
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