***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 10:08
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889894
BIST
12:561.337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 16,22
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
12:567,9611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0443
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
12:569,4725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0519
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
12:56463,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,47
|Açılış
|: 463,60
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler12:56
|RODRG
|14,08
|2.445.718
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.183.321
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|444.214
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.013.284
|% 9,98
|
|QNBFB
|76,65
|15.366.478
|% 9,97
|
|KENT
|427,80
|417.533
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|88.411
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|614.317
|% -9,96
|
|TACTR
|11,00
|698.115
|% -8,33
|
|CRFSA
|111,00
|11.121.139
|% -7,73
|
|THYAO
|12,31
|2.418.514.668
|% 4,06
|
|KRDMD
|5,12
|2.223.896.257
|% 4,07
|
|GARAN
|9,18
|1.577.430.322
|% 1,44
|
|SISE
|7,09
|756.046.128
|% 0,85
|
|TUPRS
|93,05
|754.991.480
|% 3,27
|
|KRDMD
|5,12
|2.223.896.257
|% 4,07
|
|TSKB
|2,74
|693.397.018
|% 4,98
|
|EKGYO
|2,12
|427.538.365
|% 0,00
|
|THYAO
|12,31
|2.418.514.668
|% 4,06
|
|GARAN
|9,18
|1.577.430.322
|% 1,44
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9573
|7,9611
|% -0,55
|
|Euro
|9,4696
|9,4725
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,5815
|10,6346
|% -0,77
|
|Frank
|8,6797
|8,7320
|% -0,81
|
|Riyal
|2,1145
|2,1251
|% -0,64
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|5,86
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.133
|8,00
|
|Tam
|3.074
|3.153
|14,10
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|6,82
|
|Çeyrek
|745
|763
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,03
|
|B. Petrol
|48,47
|48,47
|0,69
|