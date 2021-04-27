***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2021 10:01
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931158
BIST
11:161.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 12,83
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:168,2651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0056
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:169,9758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0324
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:16472,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,28
|Açılış
|: 472,46
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:16
|LUKSK
|57,75
|5.228.236
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|982.244
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.545.321
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,42
|240.056.827
|% -24,64
|
|DESA
|16,84
|19.615.023
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.422.785
|% -9,64
|
|GWIND
|5,29
|185.282.838
|% -5,87
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,10
|475.132.068
|% -1,14
|
|THYAO
|12,06
|443.631.729
|% 2,81
|
|GARAN
|7,19
|388.831.814
|% 0,70
|
|SASA
|35,42
|240.056.827
|% -24,64
|
|SISE
|7,36
|224.814.334
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,09
|128.479.191
|% -0,48
|
|GARAN
|7,19
|388.831.814
|% 0,70
|
|THYAO
|12,06
|443.631.729
|% 2,81
|
|GWIND
|5,29
|185.282.838
|% -5,87
|
|AKBNK
|4,90
|151.060.133
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2605
|8,2651
|% -0,07
|
|Euro
|9,9691
|9,9758
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,4411
|11,4985
|% -0,20
|
|Frank
|8,9814
|9,0355
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1980
|2,2091
|% -0,04
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-4,71
|
|Altın Gr.
|472
|473
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,64
|
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