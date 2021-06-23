***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2021 10:00
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943692
BIST
10:261.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,96
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.415
10:268,6199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0300
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
10:2610,2920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0421
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
10:26494,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,68
|Açılış
|: 494,12
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:26
|CEOEM
|14,98
|22.624.061
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|5.678.186
|% 9,98
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|OZBAL
|12,15
|28.231.626
|% 9,16
|
|EUYO
|4,54
|4.065.582
|% 7,58
|
|BOBET
|5,09
|27.191.795
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|IDGYO
|5,95
|532.438
|% -5,10
|
|EUKYO
|8,52
|2.874.519
|% -4,80
|
|YESIL
|1,90
|4.999.738
|% -4,52
|
|THYAO
|14,75
|188.216.246
|% -0,07
|
|GARAN
|8,35
|157.395.205
|% 0,36
|
|HALKB
|5,24
|131.038.735
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,20
|103.496.130
|% 0,00
|
|ASELS
|15,53
|63.559.149
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,20
|103.496.130
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|58.920.856
|% 1,86
|
|HALKB
|5,24
|131.038.735
|% -0,57
|
|GARAN
|8,35
|157.395.205
|% 0,36
|
|THYAO
|14,75
|188.216.246
|% -0,07
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6163
|8,6199
|% -0,35
|
|Euro
|10,2858
|10,2920
|% -0,41
|
|Sterlin
|12,0255
|12,0858
|% -0,03
|
|Frank
|9,3556
|9,4120
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% -0,23
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,31
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|0,51
|