***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 17:15
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956963
BIST
17:041.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:048,6092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:0410,0911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0701
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:04476,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,77
|Açılış
|: 476,57
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
475,75
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KARYE
|11,88
|104.801.869
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.013.190
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.563.207
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,19
|196.082.369
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|130.833.739
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.594.241
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.945.382
|% -9,84
|
|MRSHL
|243,00
|4.005.109
|% -8,47
|
|CMBTN
|217,80
|14.016.763
|% -7,63
|
|EREGL
|19,85
|1.211.526.056
|% -3,27
|
|SISE
|8,35
|1.207.241.192
|% 2,08
|
|GARAN
|9,19
|1.178.817.284
|% 0,55
|
|GENIL
|15,49
|935.100.746
|% 8,32
|
|KRDMD
|8,02
|859.677.199
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,49
|508.470.119
|% 2,05
|
|SISE
|8,35
|1.207.241.192
|% 2,08
|
|GARAN
|9,19
|1.178.817.284
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,86
|218.352.025
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,02
|859.677.199
|% 0,63
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6045
|8,6092
|% -0,34
|
|Euro
|10,0806
|10,0911
|% -0,69
|
|Sterlin
|11,8818
|11,9414
|% -0,32
|
|Frank
|9,2903
|9,3463
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2888
|2,3003
|% -0,28
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-11,74
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.171
|3.219
|-38,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,95
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,39
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,70
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,48
|70,48
|1,44
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