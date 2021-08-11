***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 12:06
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957230
BIST
11:521.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,97
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:528,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0452
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
11:5210,1527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0590
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1527
En Düşük
10,0616
11:52481,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,63
|Açılış
|: 481,19
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,67
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:52
|MARKA
|5,06
|3.014.799
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.283.454
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.158.150
|% 9,79
|
|SELGD
|6,66
|16.474.125
|% 7,94
|
|VKING
|6,14
|6.927.821
|% 7,34
|
|IDGYO
|3,63
|291.859
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,16
|38.549.868
|% -8,63
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,90
|30.306.756
|% -6,62
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,07
|697.947.968
|% 0,75
|
|SISE
|8,40
|520.776.609
|% 0,12
|
|GENIL
|16,49
|468.758.546
|% 4,83
|
|EREGL
|19,84
|466.134.339
|% 0,66
|
|GARAN
|9,15
|426.784.013
|% 0,44
|
|KRDMD
|8,07
|697.947.968
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,46
|160.525.369
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,86
|119.862.953
|% 0,54
|
|SISE
|8,40
|520.776.609
|% 0,12
|
|GARAN
|9,15
|426.784.013
|% 0,44
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6379
|8,6438
|% 0,53
|
|Euro
|10,1019
|10,1527
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,8924
|11,9520
|% 0,35
|
|Frank
|9,3132
|9,3693
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2963
|2,3078
|% 0,56
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,95
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|26,73
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|12,93
|
|Çeyrek
|771
|789
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,70
|70,70
|0,07
|