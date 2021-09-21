***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:00
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964640
BIST
13:041.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
13:048,6621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:0410,1747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0138
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:04490,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,76
|Açılış
|: 490,71
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:04
|KTSKR
|64,25
|25.143.129
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.152.038
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|UZERB
|30,40
|136.136
|% 8,49
|
|NUGYO
|11,91
|10.128.371
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.560.410
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|TEZOL
|16,97
|340.832.424
|% -5,41
|
|HUBVC
|10,99
|69.231.033
|% -5,34
|
|THYAO
|13,05
|740.864.175
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|525.689.174
|% 1,10
|
|TEZOL
|16,97
|340.832.424
|% -5,41
|
|TUPRS
|109,10
|287.770.822
|% 1,49
|
|SISE
|8,23
|266.335.653
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,39
|209.260.306
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|107.484.197
|% 0,00
|
|THYAO
|13,05
|740.864.175
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|525.689.174
|% 1,10
|
|SISE
|8,23
|266.335.653
|% 0,37
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6546
|8,6621
|% -0,03
|
|Euro
|10,1651
|10,1747
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,7955
|11,8547
|% -0,04
|
|Frank
|9,3014
|9,3574
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2971
|2,3086
|% -0,30
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|3,57
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|2,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|-0,19
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|-0,09
|
|Çeyrek
|784
|801
|-0,04
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,71
|