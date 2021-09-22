***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 10:03
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964809
BIST
12:291.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
12:298,6565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6566
En Düşük
8,6023
12:2910,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0461
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1768
En Düşük
10,0882
12:29494,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,82
|Açılış
|: 494,07
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler12:29
|KIMMR
|3,85
|854.188
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|18.128.644
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.618.444
|% 9,97
|
|UNLU
|6,37
|86.857.896
|% 9,64
|
|BURCE
|22,52
|13.247.728
|% 8,58
|
|AVGYO
|2,23
|52.938.052
|% -9,72
|
|AKYHO
|2,58
|20.525.848
|% -8,83
|
|NIBAS
|9,00
|8.719.411
|% -5,16
|
|BJKAS
|6,46
|92.261.698
|% -4,58
|
|DOBUR
|21,10
|286.636
|% -4,09
|
|THYAO
|13,10
|520.353.668
|% 0,38
|
|EREGL
|16,48
|377.703.099
|% 2,62
|
|KRDMD
|6,40
|330.870.185
|% 1,43
|
|TEZOL
|17,34
|330.322.910
|% 2,91
|
|GARAN
|9,28
|327.221.452
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,41
|145.029.825
|% 1,26
|
|KRDMD
|6,40
|330.870.185
|% 1,43
|
|THYAO
|13,10
|520.353.668
|% 0,38
|
|IZMDC
|2,38
|90.805.150
|% 1,71
|
|PETKM
|6,24
|227.855.393
|% 1,79
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6515
|8,6565
|% 0,34
|
|Euro
|10,1555
|10,1633
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,7589
|11,8179
|% 0,07
|
|Frank
|9,3401
|9,3963
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2998
|2,3113
|% 0,27
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,98
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|4,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|2,16
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|1,04
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,07
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,99
|