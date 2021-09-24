***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 10:00
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965082
BIST
09:551.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.397
09:558,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0925
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8556
En Düşük
8,7526
09:5510,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0887
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,4037
En Düşük
10,2810
09:55497,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,29
|Açılış
|: 497,19
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
498,67
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler09:55
|CIMSA
|27,28
|81.279.270
|% 0,00
|
|CLEBI
|162,30
|120.393.241
|% 0,00
|
|DGGYO
|10,19
|4.816.725
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|34.217.389
|% 0,00
|
|BIOEN
|36,84
|410.381.501
|% 0,00
|
|CIMSA
|27,28
|81.279.270
|% 0,00
|
|CLEBI
|162,30
|120.393.241
|% 0,00
|
|DGGYO
|10,19
|4.816.725
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|34.217.389
|% 0,00
|
|BIOEN
|36,84
|410.381.501
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% 0,00
|
|THYAO
|13,33
|1.228.376.538
|% 0,00
|
|EREGL
|16,95
|1.080.324.068
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|561.592.331
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|178.611.979
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8518
|8,8544
|% 1,06
|
|Euro
|10,3879
|10,3978
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,0650
|12,1255
|% 0,67
|
|Frank
|9,4905
|9,5477
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3449
|2,3567
|% 0,68
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|11,29
|
|Altın Gr.
|498
|498
|7,31
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|77,56
|77,56
|0,33
|