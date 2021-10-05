***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 10:29
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966785
BIST
13:191.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:198,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:1910,2763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0176
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:19500,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,40
|Açılış
|: 500,30
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:17
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.142.672
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|17.664.718
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|93.562.159
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|2.452.914
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|167.454.143
|% -10,00
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|KARYE
|14,97
|64.670.245
|% -9,27
|
|MARTI
|1,56
|11.758.948
|% -7,14
|
|YUNSA
|15,80
|11.330.025
|% -6,34
|
|MAREN
|10,51
|709.903.386
|% 4,58
|
|THYAO
|14,05
|532.516.551
|% 1,30
|
|TUPRS
|117,10
|438.379.904
|% 0,95
|
|SISE
|8,16
|284.929.969
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,38
|187.255.932
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|187.255.932
|% 0,00
|
|MAREN
|10,51
|709.903.386
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,81
|93.562.159
|% 9,70
|
|ODAS
|1,43
|57.578.779
|% 0,00
|
|THYAO
|14,05
|532.516.551
|% 1,30
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8564
|8,8617
|% 0,16
|
|Euro
|10,2779
|10,2832
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0249
|12,0852
|% 0,11
|
|Frank
|9,5221
|9,5795
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3547
|2,3665
|% 0,05
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-12,91
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|7,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|5,62
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|2,72
|
|Çeyrek
|799
|818
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|0,42
|