***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 10:02
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973896
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
0
En Düşük
0
18:059,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0157
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5631
En Düşük
9,5237
18:0511,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0201
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1023
En Düşük
11,0562
18:05551,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,16
|Açılış
|: 551,00
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
549,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5466
|9,5520
|% 0,16
|
|Euro
|11,0834
|11,0947
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,0030
|13,0682
|% 0,08
|
|Frank
|10,4593
|10,5223
|% 0,13
|
|Riyal
|2,5391
|2,5519
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,56
|
|Altın Gr.
|551
|551
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,00
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|0,36
|