***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2021 10:00
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975512
BIST
10:191.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.595
En Düşük
1.589
10:199,6746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6551
10:1911,1858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0334
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1784
10:19564,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,04
|Açılış
|: 564,93
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,89
BIST En Aktif Hisseler10:19
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|13.479.626
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,00
|5.389.264
|% 8,50
|
|VAKKO
|10,46
|14.087.170
|% 6,73
|
|CLEBI
|198,40
|28.253.491
|% 5,70
|
|BASGZ
|22,72
|8.529.292
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,90
|37.564.346
|% -5,30
|
|GARFA
|13,10
|114.462
|% -5,00
|
|DMSAS
|8,46
|869.222
|% -4,84
|
|FENER
|30,36
|21.937.430
|% -4,65
|
|THYAO
|17,96
|445.317.519
|% 1,76
|
|GARAN
|10,59
|212.535.355
|% -0,19
|
|PETKM
|6,77
|159.522.143
|% 1,35
|
|KRDMD
|7,11
|102.024.645
|% 0,71
|
|ISCTR
|6,26
|96.857.307
|% -0,16
|
|ODAS
|1,48
|61.612.801
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,10
|38.223.498
|% 0,00
|
|THYAO
|17,96
|445.317.519
|% 1,76
|
|PETKM
|6,77
|159.522.143
|% 1,35
|
|GARAN
|10,59
|212.535.355
|% -0,19
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6689
|9,6746
|% -0,05
|
|Euro
|11,1796
|11,1858
|% -0,30
|
|Sterlin
|13,0087
|13,0740
|% -0,14
|
|Frank
|10,5512
|10,6148
|% -0,16
|
|Riyal
|2,5714
|2,5843
|% -0,05
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,58
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,51
|83,51
|0,77
|