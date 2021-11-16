***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 10:16
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977961
BIST
12:011.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
12:0110,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1138
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
12:0111,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1350
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
12:01612,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 9,43
|Açılış
|: 612,12
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
613,06
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:59
|ELITE
|19,72
|89.560.750
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|ESCAR
|24,88
|23.055.856
|% 7,99
|
|DOAS
|45,82
|93.874.374
|% 7,81
|
|OYLUM
|8,03
|7.621.388
|% -8,33
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,40
|13.473.339
|% -5,29
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|TSKB
|1,64
|235.037.922
|% -4,65
|
|GARAN
|12,31
|1.705.906.475
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,25
|1.567.246.557
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,47
|1.498.849.509
|% 2,36
|
|PETKM
|7,89
|1.182.529.790
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,07
|910.284.928
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,47
|1.498.849.509
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,19
|286.935.718
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,25
|1.567.246.557
|% 4,02
|
|PETKM
|7,89
|1.182.529.790
|% -0,50
|
|TSKB
|1,64
|235.037.922
|% -4,65
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1654
|10,1707
|% 1,12
|
|Euro
|11,5614
|11,5703
|% 1,17
|
|Sterlin
|13,6528
|13,7212
|% 1,54
|
|Frank
|10,9408
|11,0067
|% 1,07
|
|Riyal
|2,7020
|2,7155
|% 1,04
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|9,34
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,42
|
|Cumhuriyet
|4.028
|4.089
|62,00
|
|Tam
|4.013
|4.114
|66,83
|
|Yarım
|1.940
|1.990
|32,33
|
|Çeyrek
|973
|995
|16,17
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,21
|8,22
|0,10
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|0,79
|