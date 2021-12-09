***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 17:59
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982475
BIST
17:592.030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,57
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:5913,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1020
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:5915,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0613
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:59787,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,67
|Açılış
|: 787,59
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FLAP
|2,86
|122.186.503
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.696.889
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|5.222.438
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.362.639
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.616.133
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.761.630
|% -9,95
|
|SISE
|15,38
|4.826.360.852
|% 3,29
|
|THYAO
|22,22
|4.711.183.700
|% 9,03
|
|KRDMD
|10,53
|3.954.521.237
|% 6,58
|
|GARAN
|11,88
|3.160.775.868
|% -0,83
|
|ASELS
|24,98
|3.024.575.892
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.255.711.389
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,61
|1.695.889.704
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,53
|3.954.521.237
|% 6,58
|
|SISE
|15,38
|4.826.360.852
|% 3,29
|
|GARAN
|11,88
|3.160.775.868
|% -0,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7835
|13,7847
|% 0,71
|
|Euro
|15,5863
|15,6093
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,1435
|18,2345
|% 0,67
|
|Frank
|14,8481
|14,9376
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6639
|3,6823
|% 0,87
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-9,74
|
|Altın Gr.
|789
|790
|4,66
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|-0,08
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,54
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS