***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 14:09
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985163
BIST
14:331.759
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -44,83
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.759
14:3310,6655
En Yüksek
|Değişim
|: -12,51%
|| -1,5244
|Açılış
|: 10,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
14:3312,1222
En Yüksek
|Değişim
|: -12,41%
|| -1,7179
|Açılış
|: 12,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
14:33617,81
En Yüksek
|Değişim
|: -12,71%
|| -89,99
|Açılış
|: 617,81
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
613,98
BIST En Aktif Hisseler14:31
|PENTA
|359,70
|29.440.831
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|9.017.864
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.981.947
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.260.648
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.233.567
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|8.585.125
|% -9,93
|
|GARAN
|11,75
|2.487.299.382
|% -1,09
|
|SISE
|12,63
|1.904.936.788
|% -4,89
|
|EREGL
|24,62
|1.434.845.021
|% -3,22
|
|KRDMD
|8,72
|1.149.194.051
|% -6,24
|
|TUPRS
|140,70
|1.125.836.130
|% -6,01
|
|YKBNK
|3,50
|831.428.653
|% 0,57
|
|GARAN
|11,75
|2.487.299.382
|% -1,09
|
|SISE
|12,63
|1.904.936.788
|% -4,89
|
|ODAS
|1,38
|178.670.531
|% 0,73
|
|KRDMD
|8,72
|1.149.194.051
|% -6,24
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3790
|10,4216
|% -14,51
|
|Euro
|11,8030
|11,9343
|% -13,77
|
|Sterlin
|14,3314
|14,4033
|% -11,83
|
|Frank
|11,5930
|11,6628
|% -12,30
|
|Riyal
|2,8439
|2,8582
|% -12,21
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,07
|
|Altın Gr.
|622
|623
|-85,29
|
|Cumhuriyet
|4.226
|4.290
|-615,00
|
|Tam
|4.169
|4.291
|-646,93
|
|Yarım
|2.015
|2.076
|-312,94
|
|Çeyrek
|1.011
|1.038
|-156,47
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,86
|7,87
|-1,09
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,31
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 97 kaybederek (% -2.37 ) 1, 934
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14:46XU100
Endeks 1, 763 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 29 altında . İşlem hacmi 21, 137.00 milyon TL de
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14:46FROTO
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 211.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 517, 510 adet işlem
-
14:45GMSTR
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 56.14 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 715 adet işlem
-
14:44GSDHO
Yüzde -9.33 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 138, 050 adet işlem