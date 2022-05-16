***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 16:06
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030562
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.391
18:0515,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0656
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
18:0516,2498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1364
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
18:05913,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 11,69
|Açılış
|: 913,51
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|22,00
|2.850.783
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.505.453
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.757.216
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.668.895
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.644.861
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.770.297
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.522.079
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.989.620
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|250.028.156
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|26.571.216
|% -9,68
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,56
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% -0,31
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% -4,85
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% -2,60
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% -4,62
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5415
|15,5431
|% 0,42
|
|Euro
|16,2192
|16,2498
|% 0,85
|
|Sterlin
|19,1027
|19,1985
|% 0,94
|
|Frank
|15,4530
|15,5461
|% 0,41
|
|Riyal
|4,1352
|4,1560
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|12,45
|
|Altın Gr.
|913
|914
|11,69
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,83
|0,31
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,82
|
Seans Raporu
18:05
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