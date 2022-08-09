***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 15:42
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053478
BIST
15:392.776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -18,93
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:3917,9439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:3918,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0863
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:391.034,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.034,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:39
|DOGUB
|4,84
|44.168.464
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.231.648
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.209.862
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.151.457
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.582.940
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|12.637.515
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|132.327.393
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,86
|13.182.468
|% -7,09
|
|KZBGY
|37,14
|33.112.392
|% -7,01
|
|THYAO
|58,20
|3.907.238.900
|% -0,94
|
|ISCTR
|5,97
|2.100.137.437
|% -6,13
|
|EKGYO
|3,45
|1.378.782.933
|% 0,29
|
|TUPRS
|278,00
|1.347.162.383
|% 1,65
|
|SASA
|50,65
|1.278.946.053
|% -2,60
|
|EKGYO
|3,45
|1.378.782.933
|% 0,29
|
|ISCTR
|5,97
|2.100.137.437
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,19
|1.223.105.852
|% -0,19
|
|MOBTL
|1,98
|402.532.950
|% 5,32
|
|TSKB
|3,21
|436.973.843
|% -0,93
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9304
|17,9439
|% -0,03
|
|Euro
|18,3698
|18,3845
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,6567
|21,7653
|% 0,31
|
|Frank
|18,7506
|18,8636
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7568
|4,7806
|% 0,03
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|4,69
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.928
|6.979
|-8,00
|
|Yarım
|3.375
|3.412
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,92
|97,92
|1,27
|