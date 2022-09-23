***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 11:37
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064840
BIST
12:103.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 30,93
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.290
12:1018,4034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0848
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4059
En Düşük
18,3035
12:1017,9737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0676
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9487
12:10983,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 983,29
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
982,53
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KRPLS
|7,37
|177.212.871
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|136.917.727
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.649.111
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|144.555.772
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,96
|87.013.888
|% 9,09
|
|ULUFA
|7,11
|39.505.110
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|6.851.293
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|16.252.887
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|10.591.810
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|30.669.765
|% -9,91
|
|THYAO
|71,75
|1.733.560.680
|% 0,63
|
|SASA
|60,10
|1.025.589.433
|% 3,53
|
|SAHOL
|27,72
|975.814.498
|% 1,69
|
|EKGYO
|4,04
|944.497.026
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,67
|877.865.713
|% -1,03
|
|EKGYO
|4,04
|944.497.026
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,67
|877.865.713
|% -1,03
|
|ZOREN
|4,44
|459.686.939
|% 4,72
|
|HALKB
|7,76
|746.185.096
|% -0,51
|
|CEMAS
|1,63
|128.363.358
|% 5,16
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3925
|18,4043
|% 0,47
|
|Euro
|17,9644
|17,9767
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,5274
|20,6304
|% -0,09
|
|Frank
|18,6735
|18,7860
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8786
|4,9031
|% 0,56
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-8,83
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.625
|6.725
|-11,00
|
|Tam
|6.655
|6.737
|-25,00
|
|Yarım
|3.243
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|88,67
|88,67
|-1,79
|
Seans Raporu
12:08
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