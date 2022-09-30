***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2022 10:19
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066272
BIST
11:363.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,55
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:3618,5505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0447
|Açılış
|: 18,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:3618,2663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1089
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:36996,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,37
|Açılış
|: 996,30
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:34
|BFREN
|1.529,40
|46.310.198
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|CANTE
|127,70
|51.024.676
|% 7,76
|
|ZOREN
|3,50
|246.417.748
|% 7,69
|
|ARASE
|140,80
|71.608.287
|% 7,07
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,43
|50.855.721
|% -5,13
|
|ISGYO
|6,49
|1.539.308.774
|% -2,41
|
|THYAO
|69,00
|1.033.170.276
|% 0,58
|
|SASA
|67,60
|815.469.973
|% 2,66
|
|ALARK
|55,95
|793.674.245
|% -0,62
|
|VESTL
|38,90
|686.824.373
|% 3,13
|
|ISGYO
|6,49
|1.539.308.774
|% -2,41
|
|TSKB
|2,44
|231.453.927
|% -2,79
|
|EKGYO
|3,84
|315.656.126
|% 0,52
|
|ODAS
|6,11
|471.985.688
|% 2,86
|
|ZOREN
|3,50
|246.417.748
|% 7,69
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5468
|18,5510
|% 0,24
|
|Euro
|18,2628
|18,2765
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,7034
|20,8072
|% 0,95
|
|Frank
|18,9167
|19,0307
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9227
|4,9474
|% 0,29
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|10,85
|
|Altın Gr.
|997
|998
|9,58
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.672
|6.760
|28,00
|
|Yarım
|3.246
|3.305
|14,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,21
|
|B. Petrol
|88,55
|88,55
|1,37
|
Seans Raporu
11:34
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