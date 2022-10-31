***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 17:59
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075336
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
18:0518,4174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1192
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3752
18:05981,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,57
|Açılış
|: 981,15
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|125,40
|5.495.196
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,10
|201.077.600
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.121.864
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.774.509
|% -9,98
|
|MZHLD
|125,80
|36.759.674
|% -9,95
|
|CEOEM
|13,30
|66.435.543
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.590.593
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.441.015.463
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.453.868.879
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.333.338
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.571.801.125
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.442.969.082
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.648.823.845
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.571.801.125
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.334.755.238
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.453.868.879
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.081.840
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6107
|18,6123
|% 0,17
|
|Euro
|18,4021
|18,4174
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,3357
|21,4427
|% -0,84
|
|Frank
|18,4937
|18,6051
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,43
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.614
|6.679
|-57,00
|
|Yarım
|3.223
|3.263
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de