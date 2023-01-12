***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:13
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100903
BIST
13:074.735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 5,84
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.735
13:0718,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:0720,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0351
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:071.137,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.137,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:05
|KRDMA
|17,38
|252.772.486
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|10.314.014
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.429.008
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.946.032
|% 9,96
|
|RODRG
|31,96
|9.923.242
|% 8,93
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|POLTK
|1.601,50
|52.772.994
|% -7,83
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|THYAO
|130,30
|5.932.576.165
|% 3,99
|
|KRDMD
|18,10
|3.744.174.262
|% 5,29
|
|ASELS
|54,15
|2.826.368.529
|% 2,56
|
|EREGL
|37,68
|2.524.524.651
|% 2,28
|
|KOZAL
|531,90
|2.073.845.836
|% 2,53
|
|EKGYO
|8,10
|1.988.437.874
|% 0,25
|
|KRDMD
|18,10
|3.744.174.262
|% 5,29
|
|YKBNK
|8,68
|1.600.993.691
|% 1,05
|
|PETKM
|16,77
|1.592.518.584
|% 0,60
|
|SKBNK
|2,57
|243.473.886
|% 0,78
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7822
|18,7871
|% 0,07
|
|Euro
|20,2156
|20,2280
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7936
|22,9079
|% 0,26
|
|Frank
|20,0708
|20,1917
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,06
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,41
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,53
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.758
|5,00
|
|Tam
|7.686
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.743
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,80
|