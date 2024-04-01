***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 11:15
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264912
BIST
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16:009.102
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -40,35
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0031,9657
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,4327
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0034,5171
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,5199
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:002.315,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,47
|Açılış
|: 2.315,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SELVA
|17,05
|52.115.782
|% 10,00
|
|AKENR
|13,97
|1.002.502.547
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|UFUK
|239,40
|9.571.413
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.426.336
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|638.486.277
|% -9,98
|
|THYAO
|300,75
|8.667.997.429
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,45
|5.160.096.218
|% 3,14
|
|YKBNK
|28,08
|3.701.308.073
|% 2,71
|
|TUPRS
|178,40
|3.161.464.174
|% 0,79
|
|KCHOL
|204,80
|2.533.758.124
|% 2,81
|
|ISCTR
|11,45
|5.160.096.218
|% 3,14
|
|ZOREN
|5,93
|1.670.556.326
|% -0,34
|
|EKGYO
|9,35
|2.405.290.921
|% -6,22
|
|YKBNK
|28,08
|3.701.308.073
|% 2,71
|
|PETKM
|19,15
|1.518.389.350
|% -3,43
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9525
|31,9657
|% -1,34
|
|Euro
|34,4625
|34,5171
|% -1,48
|
|Sterlin
|39,8722
|40,0720
|% -3,85
|
|Frank
|35,0407
|35,2164
|% -3,79
|
|Riyal
|8,4311
|8,4733
|% -3,67
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,55
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,94
|86,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.255,04
|2.255,42
|% 0,66
|