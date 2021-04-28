***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/02/2021AçıklamalarGaranti Faktoring A.Ş. 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu bilgilerinize sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931965BIST