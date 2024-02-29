***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2024AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı Yıllık Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253075BIST