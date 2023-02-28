***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
28.02.2023 18:11
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2023
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2023
Karar Sayısı
06
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin (Şirket) 31.12.2022 tarihi itibariyle hazırlanmış yıllık faaliyet raporunu inceledik.
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu da içeren faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ekler :
1- 31 Aralık 2022 İtibarıyla Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıllık Faaliyet Raporu
Şule FİRUZMENT BEKÇE
Genel Müdür Yardımcısı
Kaya YILDIRIM
Genel Müdür
Nihat KARADAĞ
Denetim Komitesi Üyesi
Serkan ÇANKAYA
Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117622
BIST