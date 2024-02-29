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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

29.02.2024 18:15
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2024
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/02/2024
Karar Sayısı
06
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
  
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin (Şirket) 31.12.2023 tarihi itibariyle hazırlanmış yıllık faaliyet raporunu inceledik.   b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.   c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.   Saygılarımızla, Şule FİRUZMENT BEKÇE Genel Müdür Yardımcısı Kaya YILDIRIM Genel Müdür Nihat KARADAĞ      Denetim Komitesi Üyesi    Serkan ÇANKAYA  Denetim Komitesi Üyesi      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253071


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