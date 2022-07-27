***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
27.07.2022 19:09
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590
Yeni Bakiye
79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.995 64.995
Kar Dağıtımı
50.150 -50.150
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
50.150 -50.150
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.170 135.260 64.995 278.585
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
15 79.500 -1.590 135.260 131.936 345.106
Yeni Bakiye
79.500 -1.590 135.260 131.936 345.106
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
99 135.249 135.348
Kar Dağıtımı
131.936 -131.936
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
131.936 -131.936
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.491 267.196 135.249 480.454
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 511.121 285.253 268.300 154.103
FAKTORİNG GELİRLERİ
511.121 285.253 268.300 154.103
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
492.505 276.560 257.724 149.794
İskontolu
284.854 150.307 149.020 84.241
Diğer
207.651 126.253 108.704 65.553
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.616 8.693 10.576 4.309
İskontolu
8.989 3.517 5.306 1.408
Diğer
9.627 5.176 5.270 2.901
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -293.369 -187.239 -157.174 -102.815
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-213.151 -146.288 -117.694 -74.070
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-617 -480 -308 -366
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-76.414 -40.013 -37.326 -28.066
Diğer Faiz Giderleri
-11 -13 0 -9
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.176 -445 -1.846 -304
BRÜT KAR (ZARAR)
217.752 98.014 111.126 51.288
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -40.565 -31.785 -22.560 -14.299
Personel Giderleri
-26.438 -16.607 -14.841 -9.004
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-895 -758 -412 -262
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-13.232 -14.389 -7.377 -5.014
Diğer
0 -31 70 -19
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
177.187 66.229 88.566 36.989
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 36.542 42.651 17.515 12.892
Bankalardan Alınan Faizler
3.940 905 2.172 541
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 2.742 0 1.717
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 527 0 84
Türev Finansal İşlemler Karı
0 853 0 10
Kambiyo İşlemleri Karı
19.211 19.777 12.268 7.242
Diğer
13.391 17.847 3.075 3.298
KARŞILIK GİDERLERİ
-26.828 -19.949 -9.054 -7.260
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
20 -18.550 -19.169 -7.144 -6.637
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-8.278 -780 -1.910 -623
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -10.191 -14.042 -7.304 -5.039
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -219 0 -219
Kambiyo İşlemleri Zararı
-10.099 -13.656 -7.212 -167 -92 -167
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
176.710 74.889 89.723 37.582
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
176.710 74.889 89.723 37.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -41.461 -9.894 -21.295 -1.541
Cari Vergi Karşılığı
-51.483 0 -27.818 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -9.894 0 -1.541
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10.022 0 6.523 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
135.249 64.995 68.428 36.041
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
135.249 64.995 68.428 36.041
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
135.249 64.995 68.428 36.041
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kâr/Zarar (kuruş) 22 1,70124500 0,81754700 0,86073000 0,45334600
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
300.083 115.713
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
502.109 301.543
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-180.396 -174.546
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.351 6.770
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.3 5.418 1.621
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-35.191 -28.661
Ödenen Vergiler
8 -23.795 -45
Diğer
11.587 9.031
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-672.966 -210.704
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-505.061 -1.042.350
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.479 426
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
470 14.924
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
197 4.902
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-126.388 815.024
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-37.705 -3.630
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-372.883 -94.991
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6 -10 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
34 17
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2 0
Diğer
7 -3.466 -3.347
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.444 -3.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.516.151 1.049.014
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.221.420 -916.953
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-822 -1.995
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
293.909 130.066
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.695 4.490
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-76.723 36.235
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
114.602 12.405
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 37.879 48.640
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.249 64.995 68.428 36.041
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
99 0 99 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
99 0 99 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
99 0 99 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.348 64.995 68.527 36.041
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 69.509 34.161 103.670 130.623 22.319 152.942
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 17 17 0 15 15
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 3.452.328 1.165.795 4.618.123 2.837.932 1.308.255 4.146.187
Faktoring Alacakları
5.1 3.453.115 1.166.387 4.619.502 2.838.707 1.309.190 4.147.897
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.077.042 291.853 2.368.895 1.695.813 354.997 2.050.810
Diğer Faktoring Alacakları
1.376.073 874.534 2.250.607 1.142.894 954.193 2.097.087
Takipteki Alacaklar
5.2 50.081 24.747 74.828 49.136 19.567 68.703
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5.3 -50.868 -25.339 -76.207 -49.911 -20.502 -70.413
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 6.063 0 6.063 6.921 0 6.921
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 11.068 0 11.068 11.058 0 11.058
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 38.712 0 38.712 28.591 0 28.591
DİĞER AKTİFLER
9 14.142 421 14.563 9.407 777 10.184
ARA TOPLAM
3.591.822 1.200.394 4.792.216 3.024.532 1.331.366 4.355.898
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 0 11 11 0 11
Satış Amaçlı
11 0 11 11 0 11
VARLIKLAR TOPLAMI
3.591.833 1.200.394 4.792.227 3.024.543 1.331.366 4.355.909
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
10 2.122.017 1.134.906 3.256.923 2.052.733 1.297.214 3.349.947
FAKTORİNG BORÇLARI
5.1 2.619 16.052 18.671 2.163 16.038 18.201
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
11 6.182 0 6.182 6.807 0 6.807
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 954.913 0 954.913 583.768 0 583.768
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
13 20.648 11.179 31.827 20.573 5.349 25.922
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13.1 15.573 0 15.573 15.158 0 15.158
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13.2 5.075 11.179 16.254 5.415 5.349 10.764
CARİ VERGİ BORCU
8 27.905 0 27.905 17.179 0 17.179
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 13.663 1.689 15.352 7.467 1.512 8.979
ARA TOPLAM
3.147.947 1.163.826 4.311.773 2.690.690 1.320.113 4.010.803
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 480.454 480.454 345.106 345.106
Ödenmiş Sermaye
79.500 79.500 79.500 79.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.491 -1.491 -1.590 -1.590
Kar Yedekleri
267.196 267.196 135.260 135.260
Yasal Yedekler
15.900 15.900 13.354 13.354
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
251.296 251.296 121.906 121.906
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
135.249 135.249 131.936 131.936
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
135.249 135.249 131.936 131.936
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.628.401 1.163.826 4.792.227 3.035.796 1.320.113 4.355.909
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.197.020 1.343.880 2.540.900 978.398 1.171.565 2.149.963
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.733.681 115.886 1.849.567 1.543.465 107.550 1.651.015
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24.1 221.755 64.419.764 64.641.519 171.098 57.902.601 58.073.699
VERİLEN TEMİNATLAR
24.2 1.069.923 0 1.069.923 620.150 85 620.235
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
24.3 2.131.612 380.055 2.511.667 1.852.969 425.624 2.278.593
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.353.991 66.259.585 72.613.576 5.166.080 59.607.425 64.773.505
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048333
BIST