***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590Yeni Bakiye79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.995 64.995Kar Dağıtımı50.150 -50.150Yedeklere Aktarılan Tutarlar50.150 -50.150Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -1.170 135.260 64.995 278.585Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 79.500 -1.590 135.260 131.936 345.106Yeni Bakiye79.500 -1.590 135.260 131.936 345.106Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)99 135.249 135.348Kar Dağıtımı131.936 -131.936Yedeklere Aktarılan Tutarlar131.936 -131.936Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -1.491 267.196 135.249 480.454Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ16 511.121 285.253 268.300 154.103FAKTORİNG GELİRLERİ511.121 285.253 268.300 154.103Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler492.505 276.560 257.724 149.794İskontolu284.854 150.307 149.020 84.241Diğer207.651 126.253 108.704 65.553Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar18.616 8.693 10.576 4.309İskontolu8.989 3.517 5.306 1.408Diğer9.627 5.176 5.270 2.901FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİTASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)17 -293.369 -187.239 -157.174 -102.815Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-213.151 -146.288 -117.694 -74.070Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-617 -480 -308 -366İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-76.414 -40.013 -37.326 -28.066Diğer Faiz Giderleri-11 -13 0 -9Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.176 -445 -1.846 -304BRÜT KAR (ZARAR)217.752 98.014 111.126 51.288ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -40.565 -31.785 -22.560 -14.299Personel Giderleri-26.438 -16.607 -14.841 -9.004Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-895 -758 -412 -262Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-13.232 -14.389 -7.377 -5.014Diğer0 -31 70 -19BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)177.187 66.229 88.566 36.989DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 36.542 42.651 17.515 12.892Bankalardan Alınan Faizler3.940 905 2.172 541Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 2.742 0 1.717Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 527 0 84Türev Finansal İşlemler Karı0 853 0 10Kambiyo İşlemleri Karı19.211 19.777 12.268 7.242Diğer13.391 17.847 3.075 3.298KARŞILIK GİDERLERİ-26.828 -19.949 -9.054 -7.260Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları20 -18.550 -19.169 -7.144 -6.637Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-8.278 -780 -1.910 -623DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -10.191 -14.042 -7.304 -5.039Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -219 0 -219Kambiyo İşlemleri Zararı-10.099 -13.656 -7.212 -167 -92 -167NET FAALİYET KARI (ZARARI)176.710 74.889 89.723 37.582BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)176.710 74.889 89.723 37.582SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -41.461 -9.894 -21.295 -1.541Cari Vergi Karşılığı-51.483 0 -27.818 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -9.894 0 -1.541Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi10.022 0 6.523 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)135.249 64.995 68.428 36.041DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI135.249 64.995 68.428 36.041Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları135.249 64.995 68.428 36.041Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar (kuruş) 22 1,70124500 0,81754700 0,86073000 0,45334600SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı300.083 115.713Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri502.109 301.543Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-180.396 -174.546Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar20.351 6.770Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5.3 5.418 1.621Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-35.191 -28.661Ödenen Vergiler8 -23.795 -45Diğer11.587 9.031Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-672.966 -210.704Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-505.061 -1.042.350Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.479 426Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)470 14.924Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)197 4.902Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-126.388 815.024Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-37.705 -3.630Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-372.883 -94.991YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6 -10 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller34 17Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2 0Diğer7 -3.466 -3.347Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.444 -3.330FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.516.151 1.049.014Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.221.420 -916.953İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-822 -1.995Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit293.909 130.066Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.695 4.490Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-76.723 36.235Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar114.602 12.405Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 37.879 48.640Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)135.249 64.995 68.428 36.041DİĞER KAPSAMLI GELİRLER99 0 99 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar99 0 99 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler99 0 99 0Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)135.348 64.995 68.527 36.041Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 69.509 34.161 103.670 130.623 22.319 152.942GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 0 17 17 0 15 15TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 3.452.328 1.165.795 4.618.123 2.837.932 1.308.255 4.146.187Faktoring Alacakları5.1 3.453.115 1.166.387 4.619.502 2.838.707 1.309.190 4.147.897İskontolu Faktoring Alacakları (Net)2.077.042 291.853 2.368.895 1.695.813 354.997 2.050.810Diğer Faktoring Alacakları1.376.073 874.534 2.250.607 1.142.894 954.193 2.097.087Takipteki Alacaklar5.2 50.081 24.747 74.828 49.136 19.567 68.703Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5.3 -50.868 -25.339 -76.207 -49.911 -20.502 -70.413ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 6.063 0 6.063 6.921 0 6.921MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 11.068 0 11.068 11.058 0 11.058YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 38.712 0 38.712 28.591 0 28.591DİĞER AKTİFLER9 14.142 421 14.563 9.407 777 10.184ARA TOPLAM3.591.822 1.200.394 4.792.216 3.024.532 1.331.366 4.355.898SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11 0 11 11 0 11Satış Amaçlı11 0 11 11 0 11VARLIKLAR TOPLAMI3.591.833 1.200.394 4.792.227 3.024.543 1.331.366 4.355.909YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 2.122.017 1.134.906 3.256.923 2.052.733 1.297.214 3.349.947FAKTORİNG BORÇLARI5.1 2.619 16.052 18.671 2.163 16.038 18.201TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR11 6.182 0 6.182 6.807 0 6.807İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)12 954.913 0 954.913 583.768 0 583.768GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR13 20.648 11.179 31.827 20.573 5.349 25.922Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı13.1 15.573 0 15.573 15.158 0 15.158Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar13.2 5.075 11.179 16.254 5.415 5.349 10.764CARİ VERGİ BORCU8 27.905 0 27.905 17.179 0 17.179ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 13.663 1.689 15.352 7.467 1.512 8.979ARA TOPLAM3.147.947 1.163.826 4.311.773 2.690.690 1.320.113 4.010.803SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0ÖZKAYNAKLAR15 480.454 480.454 345.106 345.106Ödenmiş Sermaye79.500 79.500 79.500 79.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.491 -1.491 -1.590 -1.590Kar Yedekleri267.196 267.196 135.260 135.260Yasal Yedekler15.900 15.900 13.354 13.354Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler251.296 251.296 121.906 121.906Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar135.249 135.249 131.936 131.936Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı135.249 135.249 131.936 131.936YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.628.401 1.163.826 4.792.227 3.035.796 1.320.113 4.355.909Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.197.020 1.343.880 2.540.900 978.398 1.171.565 2.149.963RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.733.681 115.886 1.849.567 1.543.465 107.550 1.651.015TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLAR24.1 221.755 64.419.764 64.641.519 171.098 57.902.601 58.073.699VERİLEN TEMİNATLAR24.2 1.069.923 0 1.069.923 620.150 85 620.235TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET KIYMETLER24.3 2.131.612 380.055 2.511.667 1.852.969 425.624 2.278.593NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.353.991 66.259.585 72.613.576 5.166.080 59.607.425 64.773.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048333BIST