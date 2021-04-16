***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde ve toplam 745.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarih ve 21/605 sayılı toplantısında onaylanmış olup, ihraç belgesi ve eki ekte yer almaktadırSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928842BIST