***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
16.04.2021 17:06
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde ve toplam 745.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz
edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarih ve 21/605 sayılı toplantısında onaylanmış olup, ihraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928842
BIST
17:161.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,25
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:168,0659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0586
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:169,6843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0781
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:16461,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,82
|Açılış
|: 461,10
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:16
|QUAGR
|29,12
|192.043.656
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.420.515
|% 9,79
|
|INDES
|31,60
|177.388.607
|% 9,49
|
|RYSAS
|3,29
|11.182.146
|% -48,03
|
|PEKGY
|1,80
|11.050.496
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.792.539
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.067.450
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.542.339.404
|% -0,41
|
|EREGL
|18,14
|1.222.054.742
|% 0,61
|
|ODAS
|3,38
|717.219.544
|% -8,15
|
|PETKM
|6,36
|533.029.884
|% -0,78
|
|FROTO
|182,70
|489.829.656
|% 2,76
|
|GARAN
|7,28
|1.542.339.404
|% -0,41
|
|ODAS
|3,38
|717.219.544
|% -8,15
|
|YKBNK
|2,15
|409.265.547
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|330.255.676
|% 1,63
|
|TSKB
|1,30
|145.645.628
|% -2,99
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0616
|8,0659
|% 0,73
|
|Euro
|9,6709
|9,6843
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,1049
|11,1606
|% 0,90
|
|Frank
|8,7410
|8,7937
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1445
|2,1552
|% 0,71
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|15,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,55
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,22
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:29KRSTL
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 463, 272 adet işlem
-
17:28ETYAT
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 336, 904 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 13, 446.00 milyon TL de
-
17:27DARDL
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 146 adet işlem
-
17:26TUREX
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 662, 408 adet işlem