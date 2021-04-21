***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.04.2021 14:43
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.04.2021 tarihinde yapılan açıklamada yer alan Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ihraç belgesi, Şirketimiz yetkili imzalarının da göründüğü şekliyle tekrar sunulmaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930001
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|PETKM
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|
|GARAN
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|715.731.831
|% -1,83
|
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|223.080.579
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|
|EKGYO
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|Alış
|Satış
|%
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|1.788
|8,77
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|469
|5,04
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|44,20
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|1.531
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|0,28
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