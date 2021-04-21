***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.04.2021 tarihinde yapılan açıklamada yer alan Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ihraç belgesi, Şirketimiz yetkili imzalarının da göründüğü şekliyle tekrar sunulmaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930001BIST