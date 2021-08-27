***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 842.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları için düzenlenen ihraç belgesi talebinin, ihraç limitinin hesaplanmasında başvuru tarihi itibariyle itfasına iki aydan az süre kalmış borçlanma araçlarının dikkate alınması suretiyle 842.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 842.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanması, Şirketimize bu aşamada 517.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesi, 325.000.000 TL'lik ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfa edildiğine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesi koşuluyla verileceği hususları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1283 sayılı toplantısında onaylanmış olup İhraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960819BIST