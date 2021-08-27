***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
27.08.2021 17:43
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 842.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları için düzenlenen ihraç belgesi talebinin, ihraç limitinin hesaplanmasında başvuru tarihi itibariyle itfasına iki aydan az süre kalmış borçlanma araçlarının dikkate alınması suretiyle 842.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 842.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanması, Şirketimize bu aşamada 517.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesi, 325.000.000 TL'lik ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfa edildiğine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesi koşuluyla verileceği hususları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1283 sayılı toplantısında onaylanmış olup İhraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960819
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0357
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3443
18:059,8534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0281
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05486,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,30
|Açılış
|: 486,44
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3490
|8,3523
|% -0,43
|
|Euro
|9,8444
|9,8534
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,4563
|11,5137
|% 0,03
|
|Frank
|9,1147
|9,1696
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2189
|2,2300
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|19,60
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|1,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
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