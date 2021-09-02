***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
02.09.2021 18:39
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1283 sayılı toplantısında Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 842.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları için düzenlenen ihraç belgesi talebinin, ihraç limitinin hesaplanmasında başvuru tarihi itibariyle itfasına iki aydan az süre kalmış borçlanma araçlarının dikkate alınması suretiyle 842.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanması, Şirketimize ilk aşamada 517.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesi kalan 325.000.000 TL'lik ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfa edildiğine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesi koşuluyla verileceği hususları belirtilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2021 tarihli yazısında, Şirketimiz tarafından 325.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylandığı belirtilmiştir.
İhraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961550
BIST
18:051.479
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|6,05
|2.219.043
|% 10,00
|
|BASCM
|10,23
|354.290
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|634.691
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,08
|85.009.595
|% 10,00
|
|PAMEL
|46,90
|35.474.271
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.234.667
|% -10,00
|
|BALAT
|7,46
|3.690.778
|% -9,90
|
|DARDL
|3,14
|72.662.688
|% -8,19
|
|ANELE
|2,86
|188.920.921
|% -7,74
|
|YAPRK
|33,60
|68.222.044
|% -7,28
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|THYAO
|12,90
|700.859.183
|% 0,00
|
|TUPRS
|105,00
|536.603.198
|% 1,35
|
|KOZAL
|105,40
|477.829.845
|% 0,00
|
|FENER
|37,02
|463.188.553
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,64
|300.258.986
|% 0,76
|
|ODAS
|1,54
|172.682.493
|% 1,32
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|DOHOL
|2,66
|244.624.696
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,35
|196.130.960
|% 9,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2750
|8,2772
|% -0,08
|
|Euro
|9,8393
|9,8614
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,4173
|11,4745
|% 0,32
|
|Frank
|9,0146
|9,0689
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2003
|2,2114
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,64
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|1,19
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Seans Raporu
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17:56XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 10, 291.00 milyon TL de