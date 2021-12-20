***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 17.12.2021 tarihli yazısında, Kurul' un 16.12.2021 tarih ve 65/1837 sayılı toplantısında? 26.08.2021 tarih ve 44/1283 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 842.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 10.185.000 TL'lik kısmın iptal edilmesi talebinin olumlu karşılanması suretiyle, 903.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 903.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki duyuru ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984643BIST