***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
27.05.2022 16:24
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 1.399.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 26.05.2022 tarih ve 26/798 sayılı toplantısında Başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının dikkate alınması suretiyle onaylanmasına, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, 1.390.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 1.390.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Şirketimize ilk aşamada 1.160.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, Kalan 230.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 1.160.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032967
BIST
16:192.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,84
|Açılış
|: 2.454
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.437
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En Yüksek
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|: -0,26%
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|Açılış
|: 16,3700
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|Önceki Kapanış
|: 16,3500
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16,4053
En Düşük
16,2635
16:1917,4799
En Yüksek
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|: -0,45%
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|Açılış
|: 17,5200
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|Önceki Kapanış
|: 17,4900
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17,6366
En Düşük
17,4157
16:19977,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,76
|Açılış
|: 977,35
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|Önceki Kapanış
|: 972,60
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981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:17
|RODRG
|17,60
|3.754.359
|% 10,00
|
|HATEK
|21,34
|42.608.688
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|302.944.467
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,76
|192.782.513
|% 6,83
|
|MPARK
|35,32
|157.943.261
|% 6,26
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|378.345.213
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,26
|62.164.909
|% -6,26
|
|NUGYO
|4,73
|125.173.248
|% -5,40
|
|THYAO
|44,68
|3.805.491.549
|% 0,49
|
|KARSN
|6,78
|2.410.466.543
|% 5,94
|
|EREGL
|32,76
|1.662.371.650
|% 1,05
|
|KRDMD
|14,53
|1.487.439.460
|% -0,82
|
|SISE
|20,40
|1.424.884.830
|% -2,39
|
|KARSN
|6,78
|2.410.466.543
|% 5,94
|
|DOHOL
|3,76
|522.985.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,46
|615.982.372
|% -1,98
|
|AKFGY
|2,74
|378.345.213
|% -9,87
|
|HALKB
|5,62
|719.582.654
|% 1,63
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2880
|16,3040
|% -0,27
|
|Euro
|17,4325
|17,4779
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,5699
|20,6730
|% 0,11
|
|Frank
|16,9948
|17,0972
|% 0,10
|
|Riyal
|4,3427
|4,3645
|% -0,04
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,41
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,41
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|30,00
|
|Tam
|6.463
|6.626
|32,02
|
|Yarım
|3.124
|3.205
|15,49
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,17
|
Seans Raporu
16:17
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-
16:32NUGYO
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 551, 211 adet işlem
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16:30GLCVY
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 894, 847 adet işlem
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16:29SKBNK
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 489, 920 adet işlem
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16:28XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 28, 627.00 milyon TL de
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16:28MEPET
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 842, 787 adet işlem