***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
11.10.2022 19:11
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 982.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak yapılan başvurumuza istinaden, ihraç belgesinin başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurul' un 01.09.2022 tarih ve 47/1292 sayılı toplantısında
1) Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, 982.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 982.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,
2) Şirketimize ilk aşamada 335.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,
3) 647.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise 647.220.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul' a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda karar verilmişti.
Bu defa, Şirketimiz tarafından 21.09.2022 tarihinde itfası tamamlanan borçlanma araçlarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kurulu' na iletilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan 647.000.000 TL tutarlı ihraç tavanını içeren ihraç belgesi araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070959
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|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
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|% -10,00
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|66.249.647
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|64.178.394
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|MARTI
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|ISCTR
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|2.111.590.903
|% 0,61
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|AKBNK
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|Euro
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|18,0475
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|Sterlin
|20,2717
|20,3733
|% -0,30
|
|Frank
|18,5088
|18,6203
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9162
|4,9409
|% -0,29
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-0,18
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.700
|6.768
|-13,00
|
|Yarım
|3.264
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
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|11,46
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