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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

23.06.2023 16:51
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile, şirketimiz Garanti Faktoring A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 10.02.2023 tarihli ve 2023/005 sayılı kararı ile 3.176.000.000,00TL (ÜçMilyarYüzYetmişAltıMilyonTürkLirası) nominal tutara kadar vadesi 2 yılı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verip başvuru süreci başlatılmıştı.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/725 sayılı toplantısında   ve Kurulu'nun 36/2023 Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından 500.000.000,00 TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) Nominal ihraç tavanı kadar uygun görüldüğü duyurulmuştur.
 
İlgili İhraç Belgesi açıklamamız ekinde yer almaktadır.
 
            
Kamuoyu bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161894


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