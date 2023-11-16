***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
16.11.2023 17:44
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile, şirketimiz Garanti Faktoring A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 16.08.2023 tarihli ve 2023/040 sayılı kararı ile 5.476.000.000,00TL (BeşMilyarDörtYüzYetmişAltıMilyonTürkLirası) nominal tutara kadar vadesi 2 yılı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verip başvuru süreci başlatılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 71/2023 Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından 5.476.000.000,00 TL (BeşMilyarDörtYüzYetmişAltıMilyonTürkLirası) Nominal ihraç Tavanı kadar uygun görüldüğü duyurulmuştur.
İlgili İhraç Belgesi, açıklamamızın ekinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218483
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
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|Açılış
|: 7.675
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|: 7.666
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En Yüksek
7.813
18:0528,6746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 28,7200
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|Önceki Kapanış
|: 28,7350
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28,7038
En Düşük
28,5794
18:0531,1933
En Yüksek
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|: 0,22%
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|Önceki Kapanış
|: 31,1300
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|: 1,11%
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|Açılış
|: 1.826,56
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|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
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1.832,54
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6475
|28,6991
|% 0,07
|
|Euro
|31,1553
|31,1796
|% 0,18
|
|Sterlin
|35,5076
|35,6857
|% 0,09
|
|Frank
|32,1654
|32,3592
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6223
|7,6605
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|900,38
|902,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,55
|1.041,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,66
|77,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,61
|1.982,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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