***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 26.11.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 379.000.000.- TL (ÜçYüzYetmişDokuzMilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan Bono ve/veya Tahvillerin vadesinin 3-24 ay vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek Bono ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin referans olarak alınması, elde edilecek faize Tahvil/Bono ihraç vadesine göre değişecek 70-150 baz puan aralığında bir ek getiri oranının belirlenerek eklenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesini ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Nazan Özdemir (Birim Müdürü), Serap Çakır (Birim Müdürü), Zeynep Gamze Mert (Birim Müdürü), Fatma İpek Bilmiş (Birim Müdürü), Mert Ercan (Genel Müdür Yardımcısı), Barış Uzmay (Genel Müdür Yardımcısı), Memet Zeki Pekmezci (Genel Müdür Yardımcısı), Kaya Yıldırım (Genel Müdür) herhangi ikisinin müşterek imzaları ile sadece işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890141BIST