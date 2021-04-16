***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 745.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde ve toplam 745.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarih ve 21/605 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi-15.04.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928841BIST