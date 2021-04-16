***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.04.2021 17:06
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 745.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde ve toplam 745.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarih ve 21/605 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi-15.04.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928841
BIST
16:541.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:548,0722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
16:549,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0729
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
16:54461,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,85
|Açılış
|: 461,11
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:54
|QUAGR
|29,12
|191.573.979
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|49.187.383
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.410.105
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,28
|10.846.386
|% -48,18
|
|PEKGY
|1,80
|11.002.758
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.657.848
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.052.414
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,27
|1.487.355.608
|% -0,55
|
|EREGL
|18,06
|1.171.639.224
|% 0,17
|
|ODAS
|3,34
|676.962.964
|% -9,24
|
|PETKM
|6,35
|497.857.726
|% -0,94
|
|FROTO
|182,50
|462.038.975
|% 2,64
|
|GARAN
|7,27
|1.487.355.608
|% -0,55
|
|ODAS
|3,34
|676.962.964
|% -9,24
|
|EKGYO
|1,87
|315.171.170
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,16
|365.208.808
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|122.994.448
|% -2,99
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0692
|8,0722
|% 0,81
|
|Euro
|9,6753
|9,6791
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,1104
|11,1661
|% 0,95
|
|Frank
|8,7476
|8,8002
|% 1,12
|
|Riyal
|2,1475
|2,1583
|% 0,85
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|12,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,71
|66,71
|-0,23
|
Seans Raporu
16:54
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