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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.04.2021 17:06



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 745.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde ve toplam 745.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarih ve 21/605 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi-15.04.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928841


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