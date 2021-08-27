***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.08.2021 17:43
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 842.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 842.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları için düzenlenen ihraç belgesi talebinin, ihraç limitinin hesaplanmasında başvuru tarihi itibariyle itfasına iki aydan az süre kalmış borçlanma araçlarının dikkate alınması suretiyle 842.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 842.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanması, Şirketimize bu aşamada 517.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesi, 325.000.000 TL'lik ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfa edildiğine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesi koşuluyla verileceği hususları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1283 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi-26.08.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960818
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0357
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3443
18:059,8534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0281
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05486,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,30
|Açılış
|: 486,44
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3490
|8,3523
|% -0,43
|
|Euro
|9,8444
|9,8534
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,4563
|11,5137
|% 0,03
|
|Frank
|9,1147
|9,1696
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2189
|2,2300
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|19,60
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|1,41
|
Seans Raporu
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17:58INFO
Yüzde 5.07 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 884, 260 adet işlem
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17:57
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
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