***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 842.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.08.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 842.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçları için düzenlenen ihraç belgesi talebinin, ihraç limitinin hesaplanmasında başvuru tarihi itibariyle itfasına iki aydan az süre kalmış borçlanma araçlarının dikkate alınması suretiyle 842.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 842.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanması, Şirketimize bu aşamada 517.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesi, 325.000.000 TL'lik ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfa edildiğine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesi koşuluyla verileceği hususları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1283 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi-26.08.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960818BIST