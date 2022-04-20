***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.04.2022 15:03
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.399.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı' nda bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 1.399.000.000.- TL (BirMilyarÜçYüzDoksanDokuzMilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde sabit veya değişken faizli bono ve/veya tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin 2 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve/veya ihraç edilecek bono ve/veya tahvilin TLREF ve/veya piyasada geçerli kabul edilen farklı gösterge faizlerin ve/veya endekslerin referans olarak alınması ile ihraç edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında
17:592.558
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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2.562
En Düşük
2.531
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En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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|: 0,31%
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En Düşük
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17:59919,41
En Yüksek
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|: -0,43%
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|Açılış
|: 919,97
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|Önceki Kapanış
|: 923,38
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924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BMSCH
|8,03
|62.253.962
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.716.738
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.376.931
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.463.106
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|107.643.272
|% 9,99
|
|MEPET
|3,45
|7.756.032
|% -5,22
|
|HUNER
|3,20
|174.951.565
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|BRYAT
|400,30
|102.515.565
|% -4,32
|
|MARKA
|3,21
|1.909.410
|% -4,18
|
|THYAO
|40,12
|4.814.781.608
|% 3,24
|
|GARAN
|14,50
|3.391.960.422
|% 2,18
|
|EKGYO
|3,11
|2.937.897.874
|% 6,87
|
|ASELS
|28,46
|2.543.036.497
|% 2,15
|
|KRDMD
|16,26
|2.289.172.155
|% 0,37
|
|EKGYO
|3,11
|2.937.897.874
|% 6,87
|
|TSKB
|2,07
|735.888.321
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.558.522.612
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|840.959.605
|% -3,07
|
|HALKB
|6,22
|1.686.465.914
|% 4,36
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7009
|14,7063
|% 0,24
|
|Euro
|15,9660
|15,9816
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,0950
|19,1908
|% -0,10
|
|Frank
|15,3795
|15,4721
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9073
|3,9269
|% 0,19
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-11,65
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,14
|
Seans Raporu
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17:59INVEO
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
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17:57
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında