***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye piyasası Kurulu' nun 26.05.2022 tarih ve 26/798 sayılı toplantısında, 1.390.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına karar verilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.390.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.05.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 1.399.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 26.05.2022 tarih ve 26/798 sayılı toplantısında Başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının dikkate alınması suretiyle onaylanmasına, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, 1.390.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 1.390.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Şirketimize ilk aşamada 1.160.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, Kalan 230.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 1.160.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032966BIST