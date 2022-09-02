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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.09.2022 15:43
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 982.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 982.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak yapılan başvurumuza istinaden, ihraç belgesinin başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurul' un 01.09.2022 tarih ve 47/1292 sayılı toplantısında 1) Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, 982.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 982.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, 2) Şirketimize ilk aşamada 335.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 3) 647.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise 647.220.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul' a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 335.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059640


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Tam 6.728 6.787 22,00  
Yarım 3.278 3.318 11,00  
Çeyrek 1.644 1.658 5,00  
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Gümüş Gr. 10,50 10,52 0,08  
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