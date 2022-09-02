***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.09.2022 15:43
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 982.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 982.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak yapılan başvurumuza istinaden, ihraç belgesinin başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurul' un 01.09.2022 tarih ve 47/1292 sayılı toplantısında 1) Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, 982.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 982.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, 2) Şirketimize ilk aşamada 335.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 3) 647.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise 647.220.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul' a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 335.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059640
BIST
15:443.198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 55,43
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.200
En Düşük
3.160
15:4418,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
15:4418,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1328
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
15:441.000,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.000,61
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler15:44
|OYYAT
|25,30
|19.788.864
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.787.144
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|534.718.105
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|44.699.641
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.222.114
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.302.223
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,51
|83.218.383
|% -6,17
|
|OSMEN
|31,94
|7.690.217
|% -4,94
|
|PENTA
|393,10
|59.641.486
|% -4,91
|
|BALAT
|11,50
|446.124
|% -4,17
|
|EKGYO
|4,05
|1.174.593.249
|% 1,25
|
|TTKOM
|10,70
|653.338.651
|% 2,69
|
|AKSEN
|30,34
|482.657.261
|% 3,13
|
|KONTR
|47,38
|429.435.240
|% 0,81
|
|SMRTG
|41,12
|417.148.970
|% -0,15
|
|EKGYO
|4,05
|1.174.593.249
|% 1,25
|
|HLGYO
|3,39
|218.490.281
|% 5,61
|
|CEMAS
|1,40
|86.254.947
|% -2,78
|
|HUNER
|4,11
|249.685.801
|% 0,00
|
|ODAS
|4,97
|296.415.750
|% 2,69
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2052
|18,2360
|% 0,22
|
|Euro
|18,2353
|18,2376
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0046
|21,1099
|% 0,33
|
|Frank
|18,4379
|18,5490
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8320
|4,8562
|% 0,13
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|11,70
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,25
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|46,00
|
|Tam
|6.728
|6.787
|22,00
|
|Yarım
|3.278
|3.318
|11,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|93,79
|93,79
|1,43
|
Seans Raporu
15:44
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15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 49 artarak (% 1.78 ) 3, 461
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15:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, YKBNK, THYAO
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15:58XU100
Endeks 3, 198 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 47, 439.00 milyon TL de
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15:57SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 941, 783 adet işlem
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Yüzde 8.59 oranında artışla 72.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 231, 098 adet işlem