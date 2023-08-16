***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.476.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarGaranti Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulunun 16 Ağustos 2023 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin Türk Lirası cinsinden, 5.476.000.000.- TL (BeşMilyarDörtYüzYetmişAltıMilyonTürkLirası) tutara kadar, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185877BIST