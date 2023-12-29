***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
29.12.2023 15:09
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Aralık 2023 tarih ve 60 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak ve kurumsal standart çerçevesinde revize edilmesine ve ekte yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230591
BIST
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15:447.467
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BIST En Aktif Hisseler15:44
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TARKM
|551,50
|326.459.217
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.661.371
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.433.044
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,20
|18.066.006
|% -60,19
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,40
|45.210.184
|% -5,86
|
|LKMNH
|57,80
|19.042.597
|% -4,62
|
|INTEM
|206,20
|39.539.638
|% -3,69
|
|GUBRF
|150,60
|9.445.656.817
|% 7,65
|
|THYAO
|229,40
|2.357.270.311
|% 0,17
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|AKBNK
|36,78
|1.976.495.434
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,89
|663.937.868
|% -0,72
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|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|ISGYO
|15,26
|1.201.935.251
|% 7,62
|
|YKBNK
|19,65
|1.580.858.220
|% 2,18
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5447
|29,5528
|% 0,44
|
|Euro
|32,6803
|32,6918
|% 0,06
|
|Sterlin
|37,5154
|37,7036
|% 0,41
|
|Frank
|35,1726
|35,3845
|% 1,27
|
|Riyal
|7,8565
|7,8959
|% 0,40
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,75
|23,77
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,71
|1.007,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.119,79
|1.124,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,31
|77,31
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.065,11
|2.065,38
|% 0,66
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