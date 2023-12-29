***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Aralık 2023 tarih ve 60 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak ve kurumsal standart çerçevesinde revize edilmesine ve ekte yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230591BIST