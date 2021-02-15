***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 02.05.2017 tarihinde tescil edilen kayıtlı sermaye tavanı iznine ilişkin zorunlu açıklamadır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 02.05.2017 tarihinde tescil edilen işleme ilişkin zorunlu bildirim yapılmıştır. Açıklama yapılırken Şirket kodunun ayrıca girilmesine gerek kalmamıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2016İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 13.12.2016SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.12.2016Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.04.2017Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 02.05.2017Ek AçıklamalarGümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 27.12.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanan kayıtlı sermaye tavanına ilişkin esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesiyle ile ilgili olarak, 02.05.2017 tarihindeki tescil bilgisinin bugün kamuyu aydınlatma platformuna girilmesi nedeniyle yapılan zorunlu bir açıklamadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909686BIST