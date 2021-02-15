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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2021 17:47



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 02.05.2017 tarihinde tescil edilen kayıtlı sermaye tavanı iznine ilişkin zorunlu açıklamadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 02.05.2017 tarihinde tescil edilen işleme ilişkin zorunlu bildirim yapılmıştır. Açıklama yapılırken Şirket kodunun ayrıca girilmesine gerek kalmamıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2016
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.12.2016
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.12.2016
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.05.2017

Ek Açıklamalar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 27.12.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanan kayıtlı sermaye tavanına ilişkin esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesiyle ile ilgili olarak, 02.05.2017 tarihindeki tescil bilgisinin bugün kamuyu aydınlatma platformuna girilmesi nedeniyle yapılan zorunlu bir açıklamadır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909686


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