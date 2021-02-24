***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2021 15:51
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye artırımı izin talebine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının 397.500.000-TL'ye çıkarılması ve 31.12.2020 tarihinde sona eren mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar geçerli olması yönünde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak 24.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912195
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|4,29
|59.720.089
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|3.129.933
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.349.167
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|946.859
|% 10,00
|
|SONME
|84,60
|10.178.297
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|4.434.040
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|BURVA
|34,14
|4.914.256
|% -9,97
|
|KOZAL
|133,80
|2.464.638.400
|% 0,30
|
|THYAO
|12,83
|2.281.118.416
|% -1,46
|
|PETKM
|5,15
|2.013.892.259
|% -5,16
|
|GUBRF
|74,10
|2.006.795.127
|% -9,91
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|SASA
|39,94
|1.925.671.819
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.121.712.745
|% -2,99
|
|PETKM
|5,15
|2.013.892.259
|% -5,16
|
|TSKB
|1,76
|607.229.080
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,90
|298.692.293
|% -9,09
|
|ODAS
|4,01
|1.257.505.110
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,2350
|7,2377
|% 1,86
|
|Euro
|8,7685
|8,7746
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,1780
|10,2291
|% 1,79
|
|Frank
|7,9284
|7,9762
|% 1,39
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|Riyal
|1,9221
|1,9317
|% 1,74
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-16,70
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|Altın Gr.
|415
|415
|2,56
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|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
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|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
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|Çeyrek
|668
|684
|10,08
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|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,05
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|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,96
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