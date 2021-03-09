***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılının sonuna kadar belirlenmesine dair revizedir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılının sonuna kadar belirlenmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilen düzeltmeye ilişkin revize açıklamadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021Ek Açıklamalar24.02.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile, kayıtlı sermaye tavanının 397.500.000-TL' ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar geçerli olması yönünde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun duyurusu yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu, yapılan başvurumuzu incelemiş ve "Kayıtlı Sermaye" maddesindeki izin sürelerinde 5 yıl (2021-2025) olarak düzeltme talep etmiştir.Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmek üzere, yeni tadil metinleri ile birlikte esas sözleşme değişikliğine ilişkin yeni yönetim kurulu kararı revize edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916550BIST