Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2021 17:25



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılının sonuna kadar belirlenmesine dair revizedir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılının sonuna kadar belirlenmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilen düzeltmeye ilişkin revize açıklamadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021

Ek Açıklamalar
24.02.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile, kayıtlı sermaye tavanının 397.500.000-TL' ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar geçerli olması yönünde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun duyurusu yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu, yapılan başvurumuzu incelemiş ve "Kayıtlı Sermaye" maddesindeki izin sürelerinde 5 yıl (2021-2025) olarak düzeltme talep etmiştir.
Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmek üzere, yeni tadil metinleri ile birlikte esas sözleşme değişikliğine ilişkin yeni yönetim kurulu kararı revize edilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916550


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:131.550
Değişim :  1,26% |  19,26
Açılış :  1.542  
Önceki Kapanış :  1.530  
En Yüksek
1.550 En Düşük
1.535
BIST En Aktif Hisseler17:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 42,24 889.579.833 % 10,00  
TRILC 13,31 158.296 % 10,00  
OZRDN 11,99 889.406 % 10,00  
VKFYO 9,80 17.916.347 % 9,99  
FADE 12,70 39.542.511 % 9,96  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Dolar 7,6231 7,6296 % -1,58  
Euro 9,0726 9,0789 % -1,27  
Sterlin 10,5797 10,6327 % -0,79  
Frank 8,1660 8,2152 % -0,82  
Riyal 2,0297 2,0399 % -1,31  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 38,30  
Altın Gr. 422 422 3,40  
Cumhuriyet 2.800 2.842 22,00  
Tam 2.789 2.859 24,82  
Yarım 1.348 1.383 12,01  
Çeyrek 676 692 6,00  
Gümüş.Ons 25,91 25,94 0,81  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,09  
B. Petrol 68,59 68,59 0,35  
Seans Raporu 17:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru