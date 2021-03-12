***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.03.2021 15:44
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Esas Sözleşme Değişikliği SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.03.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği izin başvurumuz, Kurul'un 11.03.2021 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917916
BIST
15:391.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,67
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.549
15:397,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0818
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:399,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0488
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:39416,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,66
|Açılış
|: 416,08
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:39
|TRILC
|17,71
|10.069.286
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.136.044
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.924.161
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.037.445
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,60
|2.607.651
|% -6,98
|
|BURCE
|27,10
|40.953.399
|% -6,36
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,66
|13.578.750
|% -6,08
|
|SASA
|45,18
|934.769.166
|% 0,62
|
|GARAN
|8,95
|832.134.721
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,32
|551.236.771
|% 0,00
|
|TCELL
|16,61
|509.913.090
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,51
|463.126.913
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,32
|551.236.771
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|295.870.637
|% 0,74
|
|GARAN
|8,95
|832.134.721
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,91
|78.609.241
|% 1,11
|
|USAK
|2,61
|179.478.153
|% 3,16
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5548
|7,5577
|% 1,09
|
|Euro
|9,0199
|9,0253
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,5212
|10,5740
|% 0,88
|
|Frank
|8,1341
|8,1831
|% 0,93
|
|Riyal
|2,0186
|2,0288
|% 1,57
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-18,20
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.744
|2.814
|-9,68
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-4,68
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-0,20
|
Seans Raporu
15:39
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-
15:54BURCE
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 27.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 494, 940 adet işlem
-
15:53BOSSA
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 811, 836 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 52 kaybederek (% -0.21 ) 1, 635
-
15:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
15:52XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 12, 339.00 milyon TL de