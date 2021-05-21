***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.05.2021 15:28
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışının Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda, Esas Sözleşmenin kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan artışına ilişkin değişiklik onaylanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937203
BIST
15:391.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:398,3796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:3910,2312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0304
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:39508,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,62
|Açılış
|: 508,46
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,56
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:39
|SONME
|38,64
|7.401.525
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.897.573
|% 9,91
|
|FENER
|34,30
|465.255.222
|% 9,65
|
|ATEKS
|41,60
|8.364.933
|% 8,33
|
|HATEK
|21,06
|11.656.992
|% 8,28
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,10
|57.210.028
|% -6,61
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|678.729.849
|% -0,24
|
|JANTS
|89,55
|602.263.203
|% 1,94
|
|KRDMD
|8,17
|595.851.326
|% 1,87
|
|TUPRS
|102,40
|587.491.842
|% 2,20
|
|BJKAS
|7,67
|563.353.638
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,18
|372.590.773
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|264.161.189
|% 1,02
|
|GARAN
|8,21
|678.729.849
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,67
|563.353.638
|% 6,38
|
|GSRAY
|3,63
|262.775.466
|% 5,52
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3777
|8,3796
|% -0,01
|
|Euro
|10,2245
|10,2312
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,8588
|11,9183
|% 0,02
|
|Frank
|9,2893
|9,3452
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2272
|2,2384
|% -0,04
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|9,90
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|16,00
|
|Tam
|3.336
|3.422
|12,51
|
|Yarım
|1.612
|1.655
|6,05
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,02
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,90
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,02
|
|B. Petrol
|66,07
|66,07
|0,96
|